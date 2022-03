Corona-Lockerungen bei Rekordzahlen: Wie fühlt sich das an?

"Viele sagen, Corona ist nicht so schlimm"

"Vorsichtig sein": Stefan Otte

Gerade in Köln schießen nach Karneval die Infektionszahlen auf ein landesweites Rekordhoch. " Ich weiß nicht, ob Lockerungen jetzt der richtige Weg sind ", sagt angesichts dessen Stefan Otte am Freitagmorgen. " Viele Leute sagen, Corona ist nicht so schlimm, aber dennoch muss man sich vorsehen", findet er. Und: Bei ihm schleiche sich " eine gewisse Routine ein" , öfter mal die Maske zu vergessen.

Er sei vier Mal geimpft, "und hoffe, dass das jetzt wirkt", sagt der 80-jährige Egon, der die Sonne im Eiscafé genießt. In ärgerten aber diejenigen, "die sich nicht impfen lassen und ne große Lippe riskieren und dann die anderen infizieren".

"Mühsam und schlimm": Claudine Petersen

Und Claudine Petersen wedelt mit ihrem Mund-Nasenschutz: " Mühsam " sei das mit den Masken, " schlimm " - aber sie füge sich der Vernunft. " Wir haben keine andere Wahl." Ein wirkliches Ende der Pandemie sei für ihn trotz Lockerungen noch nicht greifbar, meint Familienvater Holger " aber auch für die Kinder würde es mich freuen, es muss ja irgendwann mal weitergehen".

Lauterbach: "Viele Regionen vor einem Hotspot"

"Die Lage ist objektiv viel schlechter als die Stimmung" , sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Freitag angesichts rasant steigender Fallzahlen auf einer Pressekonferenz mit dem RKI. Daher soll es in sogenannten Hotspots weiterhin möglich sein, bei besonders hohen Inzidenzzahlen wieder strenger Regelungen einzuführen. Das könne eine Stadt, ein Landkreis oder ein ganzes Bundesland sein.

" Wir sind in vielen Regionen vor einem Hotspot ", fügte er hinzu. Klare Grenzwerte könne man aber nicht festlegen: Für die Delta-Variante beispielsweise sei eine Inzidenz von 1.000 von anderer Bedeutung als für Omikron. Lauterbach appellierte an die Bundesländer, das neue Infektionsschutzgesetz so schnell wie möglich umzusetzen, da es vermutlich sehr bald angewendet werden müsse.

"Köln ist Hotspot"

Köln, sagte Lauterbach, sei bereits ein Beispiel für einen Hotspot. Dort sehe man " ein dynamisches Geschehen" mit sehr hohen Inzidenzen - mutmaßlich im Zusammenhang mit dem Karneval. An der Kölner Uniklinik müssten derzeit Operationen verschoben werden. "Da könnte ich mir schon vorstellen, dass jetzt schon bei der Landesregierung NRW an einer Hotspot-Regelung gearbeitet werden sollte, die das neue Recht dann nutzt."

Video starten, abbrechen mit Escape Lauterbach: Corona-Lage schlechter als die Stimmung. WDR aktuell. . 01:08:41 Std. . Verfügbar bis 11.03.2023. WDR.

" Ganz Deutschland ist ein einziger Hotspot" , meint der Epidemiologen Timo Ulrichs von der Akkon Hochschule in Berlin: An den meisten Orten sei die kritische Grenze der Infektionszahlen derzeit überschritten. Und auch, wenn die Hospitalisierungsrate konstant bleibe, sei das Gesundheitssystem am Limit. Wie lange es diesen Zustand aushalte, ohne noch mehr Personal zu verlieren, sei völlig offen. "Außerdem finde ich, dass 300 Coronatote pro 24 Stunden kein Zustand sind, den wir tolerieren sollten."

Die Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes ist nötig, weil nach bisheriger Rechtslage alle Schutzmaßnahmen nach dem 19. März auslaufen würden. Das neue Gesetz soll kommende Woche beschlossen werden.