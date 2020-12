"Lockdown" - Wie geht es nach dem 10. Januar weiter?

Wann werden Schulen wieder geöffnet?

Viele Diskussionen gab es um die Rolle der Schulen in der Pandemie. Auch da wird am 5. Januar besprochen, wie es weitergeht. Immer wieder hieß es erst - auch in Studien -, Schulen würden nicht für viele Infektionen sorgen. Schulen spielen aber eine "große Rolle" , sagt Julia Polke. "Das Problem ist: Kinder und Jugendliche haben häufig keine oder nur sehr milde Symptome, sodass sie das Virus unbemerkt an andere weitergeben können." Das wird von neuen Studien gedeckt.