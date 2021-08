Corona: Diese Regeln gelten noch bis Donnerstag in NRW

Schärfere Regeln treten erst dann automatisch in Kraft, wenn die Inzidenz 10, 35 oder 50 an acht aufeinanderfolgenden Tagen überschritten ist. Die verschärften Regeln gelten dann ab dem übernächsten Tag.

Lockerungen treten dann automatisch in Kraft, wenn die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten oder zumindest nicht überschritten ist. Die gelockerten Regeln gelten dann ab dem übernächsten Tag.

Folgende Grafik zeigt die Entwicklung der landesweiten Sieben-Tage-Inzidenz. Der aktuelle Wert ist dann wichtig, wenn für manche Lockerungen die sogenannte Doppel-Inzidenzstufe erreicht sein muss, also die Inzidenz sowohl in einem Kreis bzw. einer Stadt als auch in ganz NRW einen bestimmten Schwellenwert unterschritten haben muss.

Erlaubt ist alles, was auch schon bei einer Inzidenz über 10, 35 und 50 erlaubt ist. Außerdem gilt bei einer Inzidenz unter 10 (Inzidenzstufe 0) Folgendes:

Kontaktbeschränkungen: Gibt es keine mehr. Mindestabstände werden nur empfohlen.

Maskenpflicht: Bis auf wenige Ausnahmen gibt es im Freien keine Maskenpflicht mehr. Liegt auch die landesweite Inzidenz höchstens bei 10 (Doppelinzidenzstufe 0), besteht die Maskenpflicht nur noch im öffentlichen Personennah- und -fernverkehr samt Taxen und Schülerbeförderung, im Einzelhandel sowie in Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen. " Betreiber anderer Angebote und Einrichtungen können deren Nutzung allerdings weiterhin vom Tragen einer Maske abhängig machen ", so das Gesundheitsministerium.

Beschäftigte mit einem besonders nahen Kundenkontakt (auch Servicekräfte in der Gastronomie) müssen weiterhin eine Maske tragen oder über einen Negativtest nachweisen können.

Außerschulische Bildung: Kontaktdaten müssen erhoben werden, ansonsten gibt es keine Beschränkungen.

Kinder- und Jugendarbeit: Bei Ferienfreizeiten gibt es eine einmalige Testpflicht zu Beginn des Angebots, bei Kinder- und Jugendreisen zu Anfang und Ende des Angebots. Ansonsten gibt es keine Einschränkungen mehr.

Kultur: Bei Veranstaltungen ( z.B. Theater, Kino, Konzert) ist wahlweise ein Test oder Sitzplan nach Schachbrettmuster erforderlich, sonst gibt es keine Beschränkungen. Ab 5.000 Zuschauern sind ein Test und Hygienekonzept erforderlich. Der Besuch von Museen usw. ist ohne Einschränkungen (auch ohne Maske) möglich. Musikfestivals etc. sind schon vor dem 27. August zulässig.

Sport: Sportausübung ist ohne Beschränkungen möglich. Sportveranstaltungen sind mit bis zu 25.000 Zuschauern erlaubt und maximal 50 Prozent der räumlichen Kapazität. Bei bis zu 5.000 Zuschauern draußen gibt es keine weiteren Beschränkungen. Bis zu 5.000 Zuschauer drinnen sind mit Test oder Sitzplan im Schachbrettmuster und einer maximalen Auslastung von 33 Prozent der Kapazität erlaubt. Ab 5.000 Zuschauern sind Tests und ein Hygienekonzept erforderlich.

Freizeit: Es gibt keine Beschränkungen. Die Kontaktnachverfolgung ist aufgehoben, wenn auch landesweit die Inzidenz höchstens 10 ist (Doppel-Inzidenzstufe 0).

Betrieb von Clubs und Diskotheken in Innenbereichen ist mit Konzept, Kontaktnachverfolgung und Test erlaubt.

Einkaufen: Wegfall der flächenmäßigen Begrenzungen, wenn auch landesweit die Inzidenz höchstens 10 ist (Doppel-Inzidenzstufe 0). Die Maskenpflicht bleibt bestehen.

Messen und Märkte: Es gibt keine Beschränkungen, wenn auch landesweit die Inzidenz höchstens 10 ist (Doppel-Inzidenzstufe 0).

Tagungen und Kongresse: Es gibt keine Beschränkungen.

Private Veranstaltungen (ohne Partys): Bei mehr als 50 Teilnehmenden besteht eine Testpflicht, dann gibt es keine Beschränkungen. Ohne Test müssen Mindestabstände und Maskenpflicht weiter beachtet werden, es sei denn, man ist geimpft oder genesen.

Partys: Bei mehr als 50 Teilnehmenden besteht eine Testpflicht, dann gibt es keine Beschränkungen.

Große Festveranstaltungen: Sie sind mit Test erlaubt, wenn auch landesweit die Inzidenz höchstens 10 ist (Doppel-Inzidenzstufe 0).

Gastronomie: Es gibt keine Einschränkungen, solange es Abstände oder Abtrennungen zwischen den Tischen gibt.

Beherbergung und Tourismus: Die Kontaktnachverfolgung bleibt bestehen. Tests sind nur noch bei Gästen aus Gebieten mit einer Inzidenz über 10 erforderlich.

Erlaubt ist alles, was auch schon bei einer Inzidenz über 35 und 50 erlaubt ist. Außerdem gilt bei einer Inzidenz bis 35 (Inzidenzstufe 1) Folgendes:

Kontaktbeschränkungen: Für Geimpfte und Genesene gelten keine Kontaktbeschränkungen. Für alle anderen gilt: Treffen im öffentlichen Raum sind ohne Begrenzung erlaubt für Angehörige aus fünf Haushalten. Außerdem sind Treffen mit bis zu 100 Menschen aus beliebig vielen Haushalten erlaubt, wenn sie nachweislich negativ getestet sind. Zusätzlich dürfen an allen Treffen beliebig viele Genesene und Geimpfte aus beliebig vielen Haushalten teilnehmen. Ansonsten muss man zu anderen Menschen grundsätzlich einen Mindestabstand von eineinhalb Metern einhalten.

Maskenpflicht: Die Maskenpflicht für Innenräume bleibt weitgehend bestehen. Ablegen darf man die Maske drinnen unter Umständen am festen Sitz- oder Stehplatz. Draußen gilt die Maskenpflicht nur noch in Warteschlangen sowie an Ständen, Kassen und Schaltern. Außerdem besteht bei Veranstaltungen im Freien mit bis zu 1.000 Teilnehmern keine Maskenpflicht mehr - sind es mehr Teilnehmer, gilt die Pflicht nur außerhalb von festen Sitz- und Stehplätzen. Die Kommunen dürfen allerdings nach wie vor weitere Orte benennen, an denen man Maske tragen muss, zum Beispiel für Einkaufszonen. Informationen dazu geben die lokalen Behörden auf ihren Internetseiten.

Außerschulische Bildung: Am festen Sitzplatz ohne Maske möglich. In Innenbereichen muss man getestet, genesen oder geimpft sein - ist auch die landesweite Inzidenz höchstens 35 (Doppel-Inzidenzstufe 1), entfällt das. Musikunterricht mit Gesang oder Blasinstrumenten ist im Innenbereich mit 30 Getesteten und beliebig vielen Genesenen und Geimpften möglich.

Kinder- und Jugendarbeit: Im Innenbereich sind Gruppenangebote mit bis zu 30 jungen Menschen ohne Altersbegrenzung und ohne Test möglich - im Außenbereich mit bis zu 50. Genesene und Geimpfte werden nicht mitgezählt.

Kultur: Veranstaltungen sind außen und innen möglich. In Theatern, Kinos, Opern- und Konzerthäusern oder ähnlichen Einrichtungen darf es bis zu 1.000 getestete Besucher und beliebig viele genesene und geimpfte geben. Auch der Amateur-Probenbetrieb ist mit Einschränkungen wieder möglich. Ab 27. August sind außerdem Musikfestivals mit bis zu 1.000 getesteten Zuschauern und beliebig vielen genesenen und Geimpften möglich, sofern ein genehmigtes Konzept vorliegt.

Museen und ähnliche Kultureinrichtungen (betrifft nicht Veranstaltungen) dürfen ohne Terminbuchung und Testpflicht Besucher empfangen - das gilt schon bei einer Inzidenz über 35 bis 50.

Sport: Kontaktsport ist draußen und drinnen mit bis zu 100 Getesteten und beliebig vielen Genesenen oder Geimpften möglich. Ist auch die landesweite Inzidenz höchstens 35 (Doppel-Inzidenzstufe 1), ist bei Kontaktsport draußen kein Test mehr nötig. Für kontaktfreien Sport drinnen - auch in Fitnessstudios - gilt bei der Doppel-Inzidenzstufe: Man kann wahlweise auf die Negativtestnachweise oder den Mindestabstand verzichten.

Schwimmen im Verein ist auch in Hallenbädern erlaubt. Voraussetzung ist, dass das Bad in dieser Zeit nur für diesen Zweck genutzt wird. Ein Negativtest ist nicht nötig.

Für Sportveranstaltungen gilt: Im Außenbereich sind sie auch mit 1.000 bis 25.000 Zuschauern erlaubt - die räumliche Kapazität darf dabei aber nur zur Hälfte ausgelastet sein. Im Innenbereich dürfen es bis zu 1.000 getestete Zuschauer sein; liegt auch die landesweite Inzidenz bei höchstens 35 (Doppel-Inzidenzstufe 1), entfällt die Testpflicht. Die räumliche Kapazität darf nur zu einem Drittel ausgelastet sein. In allen Fällen sind ein Sitzplan und eine Sitzordnung nach Schachtbrettmuster nötig.

Sportfeste sind ab 27. August ohne Begrenzung der Personenzahl möglich. Die Teilnehmer müssen aber getestet, genesen oder geimpft sein. Außerdem muss ein genehmigtes Konzept vorliegen.

Freizeit: Für die Nutzung von Minigolfanlagen, Kletterparks, Hochseilgärten, Skiliften, Wasserskiliften und ähnlichen Einrichtungen ist kein Test mehr nötig. Auch Freibad-Besuche sind ohne Test möglich. Bordelle usw. darf man nur als Getesteter, Genesener oder Geimpfter besuchen. Clubs und Diskotheken dürfen ihre Außenbereiche für bis zu 250 Getestete und beliebig viele Genesene oder Geimpfte öffnen.

Wenn die landesweite Inzidenz ebenfalls bei höchstens 35 liegt (Doppel-Inzidenzstufe 1), dürfen auch Spielbanken eine begrenzte Anzahl an Besuchern empfangen - ein Test ist bei Einhaltung des Mindestabstands nicht nötig. Außerdem muss man bei Zoos, Tierparks, botanischen Gärten usw. keine Kontaktdaten mehr hinterlassen. Und bei Ausflugsfahrten mit Schiffen oder historischen Eisenbahnen ist bei Einhaltung des Mindestabstands kein Negativtest mehr nötig.

Ab 27. August gilt: Liegt auch die landesweite Inzidenz bei höchstens 35 (Doppel-Inzidenzstufe 1), dürfen Clubs und Diskotheken ihre Innenbereiche für beliebig viele Getestete, Geimpfte oder Genesene öffnen, sofern ein genehmigtes Konzept vorliegt.

Freizeitparks: Schausteller dürfen sogenannte Pop-up-Freizeitparks betreiben. Dafür ist die Besucherbegrenzung gelockert. Die Obergrenze ist eine Person pro zehn Quadratmeter statt wie bisher 20 Quadratmeter. Damit sollen weitere Freizeitangebote für Kinder ermöglicht werden, die in den Ferien nicht verreisen können.

Einkaufen: Für den Einzelhandel, der nicht der Grundversorgung dient, sind weder Terminbuchungen (Click & Meet) noch Tests nötig. Für mehr als 800 Quadratmeter große Geschäfte fällt die Sonderregel weg.

Messen und Märkte: Ab 27. August sind auch Jahr- und Spezialmärkte mit Kirmeselementen ohne Test möglich.

Tagungen und Kongresse: Sie sind innen mit bis zu 1.000 Getesteten und beliebig vielen Genesenen und Geimpften möglich. Draußen sind auch mehr als 1.000 erlaubt, aber nur bis zu einem Drittel der Kapazität - ein Test ist nicht nötig.

Private Veranstaltungen (ohne Partys): Sie sind außen mit bis zu 250 getesteten Gästen möglich - Genesene und Geimpfte werden nicht mitgezählt. Innen sind sie mit bis zu 100 getesteten Gästen und beliebig vielen genesenen und geimpften möglich.

Partys: Sie sind außen mit bis zu 100 und innen mit bis zu 50 getesteten Gästen und beliebig vielen genesenen und geimpften möglich. Abstand zu halten, ist nicht erforderlich.

Große Festveranstaltungen: Ab 27. August sind Volksfeste, Schützenfeste, Stadtfeste usw. mit bis zu 1.000 Besuchern mit genehmigtem Konzept möglich - Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt. Liegt auch die landesweite Inzidenz bei höchstens 35 (Doppel-Inzidenzstufe 1), entfällt die Höchstgrenze bei der Personenzahl.

Gastronomie: Für die Innengastronomie sind keine Tests erforderlich, sofern auch die landesweite Inzidenz bei höchstens 35 liegt (Doppel-Inzidenzstufe 1).

Beherbergung und Tourismus: Busreisen sind für Getestete, Genesene oder Geimpfte auch ohne Kapazitätsbegrenzung möglich, wenn alle Teilnehmer aus Regionen mit einer Inzidenz bis 35 kommen. Private Übernachtungen in Hotels, Pensionen usw. sind bereits bei einer Inzidenz bis 100 für Getestete, Genesene und Geimpfte erlaubt.