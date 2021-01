Kita-Beschäftigte sind sauer - "Wir sind täglich einer Infektion ausgesetzt"

Sie sind schlicht sauer, die Beschäftigten in den Kindertagesstätten in NRW . Da redet alle Welt von " so viel Homeoffice in diesen Pandemie-Zeiten " wie möglich. Doch Erziehern, Köchen und Co. in den Kitas bleibt keine Wahl. Sie müssen - Corona hin, Corona her - raus aus ihren Wohnungen und rein in die Kitas. Denn die bleiben geöffnet.

" Wir sind täglich einer möglichen Infektion ausgesetzt ", schreibt eine Kita-Erzieherin per Mail an den WDR . Da es im Ermessen der Eltern liegt, ob sie die Kinder bringen oder nicht, betreue sie täglich fast zwei Drittel der Kinder, die sie auch regulär unter ihrer Obhut hat. " Es gibt da keine klaren Regel ", moniert sie.