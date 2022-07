Kommt die telefonische Krankschreibung zurück?

Wer ist dafür und wer ist dagegen?

Vor allem Ärztevertreter haben in dieser Woche eine Rückkehr zur telefonischen Krankschreibung gefordert. " Wir wollen ermöglichen, dass die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte unabhängig von der Corona-Pandemie bekannte Patientinnen und Patienten telefonisch krankschreiben können ", sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Stephan Hofmeister.

" Jemand, der jetzt einen Atemwegsinfekt hat, der vielleicht auch eine leichte Infektion hat, selbst wenn es eine leichte Corona-Infektion ist, muss dann nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Gegend fahren, muss nicht zur Praxis laufen ", sagte Ulrich Weigeldt, Präsident des Bundeshausärzteverbands, dem WDR. " Das ist für ihn besser, das ist aber auch für alle anderen besser, mit denen er unter Umständen in Kontakt kommen könnte. "

Weigeldt nannte es angesichts zahlreicher Fälle von Erkältungs- und Corona-Erkrankungen " ein echtes Ärgernis ", dass die Möglichkeit zur telefonischen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit (AU) nicht in die Regelversorgung übernommen worden sei. Die Kritik an der Regelung kann er nicht nachvollziehen. " Da werden Sachen konstruiert, die Menschen würden das ausnutzen. Das ist nicht unsere Erfahrung ", sagte er dem WDR. " Und es ist ja so, dass wir die Patienten, die in der Praxis bekannt sind, ja kennen. Insofern können wir das schon beurteilen, ob jemand krank ist oder nicht krank ist. "

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) steht der Forderung aufgeschlossen gegenüber. " Bei den hohen Covid-Fallzahlen brauchen wir nicht die Infektionen in die Praxis zu tragen ", betonte der Minister auf Twitter.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.