Strengere Kontrollen bei Reisen, Partys und Ansammlungen

Neue Reise-Regeln für Portugal

Virusvariantengebiet: Portugal

Noch ist die besonders ansteckende Delta-Variante des Coronavirus in Deutschland wenig verbreitet. Doch ihr Anteil steigt schnell. Im Reiseland Portugal hingegen, hat sich das Virus bereits rasend schnell verbreitet. Das RKI hatte Portugal am Freitagabend zum Virusvariantengebiet erklärt - zunächst für zwei Wochen.



Ab Dienstag darf man nur noch von dort einreisen, wenn man die deutsche Staatsbürgerschaft oder einen Wohnsitz in Deutschland hat - und man muss für zwei Wochen in Quarantäne. Ein Kölner Reiseanbieter hat bereits darauf reagiert: Er will mehrere hundert Touristen aus Portugal zurückholen.

Deutschlandtrend: Anders reisen

Doch nicht alle Urlauber wollen völlig sorglos ihre Reise antreten. Das zeigt der aktuelle ARD-Deutschlandtrend. Dafür wurden Menschen befragt, ob und wie sie Urlaub in diesem Sommer planen.

Das Ergebnis: Mehr als die Hälfte der Deutschen plant Urlaub anders als vor Corona-Zeiten. Jeder zweite verzichtet auf bestimmte Länder. Jeder Dritte verzichtet sogar komplett auf den Urlaub. Jeder Vierte verzichtet auf Urlaub im Hotel.

Partys, Public Viewing und volle Einkaufsstraßen

Polizei löst Party am Aachener Weiher auf

Aber auch manchem Daheimgebliebenen wird es ab und an mal mulmig. Die Biergärten und Cafés in NRW füllen sich langsam wieder. Bereits seit einigen Wochen haben Polizei und Ordnungskräfte die Feierhotspots genau im Blick. Vor allem an den Wochenenden versammeln sich dort viele Leute dicht beieinander. So hat die Kölner Polizei in der Nacht zum Sonntag ihre Präsenz im Innenstadtbereich und rund um den Aachener Weiher wieder mal erhöht.

Die Fußball-Europameisterschaft lässt gerade viele Fans mitfiebern - und das Virus zeitweise schlicht vergessen. So musste die Polizei in der Nacht eine feiernde Menge von Italien-Fans auf dem Ring auflösen. Und auch in mancher Kneipe stehen die Leute dichter als gewünscht vor dem Fernseher.

In Dortmund kamen am Sonntag auf einem Parkplatz mehr als tausend Jugendliche zusammen. Ein Youtuber hatte dort eine Werbetour für ein Getränk angekündigt. Auch hier musste die Polizei eingreifen.