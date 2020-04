"Fridays for Future": Internationaler Aktionstag trotz Corona

Auch außerhalb des Internets

Trotzdem wird an manchen Orten auf draußen corona-gerecht demonstriert. Etwa in Bonn würden sich knapp 20 junge Leute in der Stadt verteilen, jedoch einzeln und stumm mit Schildern, kündigte die Ortsgruppe an. In Aachen sollen auch am Elisenbrunnen Protestplakate auslegt werden.

Denn: "Es kann auch nicht das ganze Jahr so sein, dass der zivile Protest ausfällt", sagt FFF-Sprecherin Carla Reemtsma. "Er kann sich nicht nur auf Online-Petitionen beschränken, wir brauchen Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit - auch außerhalb des Internets."