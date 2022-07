Symptomfreie Corona-Positive arbeiten lassen? Streit um die Isolationspflicht

Trotz scharfer Kritik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach: Kassenärzte-Chef Andreas Gassen hat am Sonntag dem WDR gegenüber erneut die restriktive Corona-Politik von Bund und Ländern in Frage gestellt. Derzeit seien es weniger die Covid-Fälle, die in Krankenhäusern und anderen Branchen für Probleme sorgen, erklärte Gassen. Vielmehr seien es die überzogenen Isolations- und Quarantäneregeln, die eine gefährliche Personalnot erzeugen. " Man muss jetzt einfach mal umdenken und die symptomfreien, aber positiv Getesteten einfach arbeiten lassen. "