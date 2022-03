Neues Infektionsschutzgesetz: Maskenpflicht soll fast überall entfallen

Gültig bis zum 23. September

Die Neuregelung muss in der kommenden Woche Bundestag und Bundesrat passieren, um noch rechtzeitig am 20. März in Kraft treten zu können. Am Freitag soll der Bundestag das neue Infektionsschutzgesetz beschließen - bis zum 23. September soll es dann gültig sein. Angesichts einer erneut dynamischen Entwicklung der Pandemie im Herbst könne man dann erneut über eine Anpassung der Regeln nachdenken.