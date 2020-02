Dritte Corona-Infektion in NRW bestätigt

Nach den ersten beiden Fällen des Coronavirus' in Nordrhein-Westfalen versuchen die Behörden mit Quarantäne, geschlossenen Kitas und Schulen, eine weitere Verbreitung der neuartigen Krankheit stoppen.

Doch gerade die vielen Kontakte des infizierten Ehepaares zu anderen Menschen machen das zu einer schwierigen Aufgabe. Das zeigt der Fall eines Soldaten, der sich an Karneval Kontakt zu dem Paar hatte. Er hatte sich zunächst mit Symptome bei der Flugbereitschaft der Luftwaffe in Köln gemeldet, nachdem er von der Krankheit seines Bekannten in Medien hörte. Dann wurde er nach zur Behandlung ins Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz gebracht.

Auf der Suche nach dem Infektionsherd

Nach wie vor ist unklar, wo sich das Paar ansteckte. "Wir können nicht garantieren, dass wir die Infektionsketten gestoppt kriegen", sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Die 46 Jahre alte Frau und ihr ein Jahr älterer Mann aus Gangelt im Kreis Heinsberg nahe der niederländischen Grenze hätten nach der eigenen Infektion bis zu 14 Tage am gesellschaftlichen Leben teilgenommen, in denen sie weitere Menschen anstecken konnten, so der Minister.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn betone, dass die Infektionsketten teilweise nicht nachzuvollziehen seien. Er habe deshalb die Gesundheitsminister der Länder aufgefordert, ihre Pandemiepläne "zu aktivieren und ihr mögliches Inkrafttreten vorzubereiten", sagte Spahn in Berlin. "Die Lage hat sich leider in den letzten Stunden geändert, das muss man leider sagen."

Kindergärten und Schulen geschlossen

Die Frau ist Kindererzieherin, ihr Mann hat in den vergangenen Tagen an einer Karnevalssitzung in seinem Heimatort teilgenommen. Der 47-Jährige habe eine "unendliche Vielzahl von Kontakten" zu anderen Menschen gehabt, sagte der Heinsberger Landrat Stephan Pusch (CDU). In ihrem Heimatkreis fällt nun als Reaktion auf die Infektionen erstmal der Schulunterricht aus. Auch Kindergärten öffnen vorerst nicht mehr.

Am Rosenmontag suchte das Paar ein Krankenhaus in Erkelenz auf, in der Nacht zu Mittwoch wurden sie von dort in die Düsseldorfer Uniklinik gebracht. Der Zustand des Mannes galt als kritisch. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet versucht, die Bevölkerung nach dem Bekanntwerden der beiden Fälle des Corona-Virus zu beruhigen. "Die Lage ist unter Kontrolle", sagte er der "Bild"-Zeitung. Die Behörden würden alles tun, "was aus gesundheitspolitischen Schutzmaßnahmen auch für die Menschen in diesem Land erforderlich ist".

Behörden bereiten sich vor

Das NRW-Gesundheitsministerium hat eine Hotline zum Corona-Virus geschaltet. Die Nummer lautet 0211/8554774. Das Ministerium weist aber darauf hin, dass dort keine medizinische Beratung stattfinden kann. Bei Fragen zu einer möglichen Infektion solle ein Arzt kontaktiert werden. Der Besuch in der Praxis oder im Krankenhaus solle vorher telefonisch angekündigt werden.

