Corona-Infektion: Besser im Sommer als im Winter?

Stöhr zu Infektion: "Vernünftiger, das jetzt im Sommer zu machen"

Auch wer geimpft und vorbereitet ist, werde sich irgendwann infizieren. " Und da ist es vernünftiger, das jetzt im Sommer zu machen als im Herbst oder Winter. " Der Virologe rät davon ab, die Infektionen mit konservativen Maßnahmen zeitlich nach hinten zu schieben. Dann hätte man noch mehr Fälle in Jahreszeiten, in denen es ohnehin eine hohe Infektionswahrscheinlichkeit gebe.

Dass die Ansteckungsgefahr im Winter höher ist, liegt unter anderem daran, dass wir uns in der kalten Jahreszeit eher in geschlossenen Räumen aufhalten. Die Aerosole, durch welche die Viren übertragen werden, verteilen sich in geschlossenen Räumen besonders gut. Wir kommen also mit mehr Viruspartikeln in Berührung. Dadurch wird auch die Wahrscheinlichkeit dafür größer, dass mehr Menschen schwer erkranken.

Stöhr betonte aber, dass es in den Wellen zuvor richtig gewesen sei, Kontakte zu reduzieren. Um die Infektion so weit wie möglich nach hinten zu schieben, vor allem für die vulnerablen Gruppen. Bis zu dem Zeitpunkt, ab dem ein Impfstoff, Medikamente und die Gesundheitsinfrastruktur vorhanden waren.