Corona-Impfungen – "Kampfbegriffe" aus alten Zeiten

"Unwörter" entstehen

Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Gerade erst wurde "Corona-Diktatur" von Sprachwissenschaftlern zum Unwort des Jahres 2020 gekürt. Neu ist diese Form der manipulativen Sprache hingegen nicht. Eine Impfpflicht und entsprechende "Kampfbegriffe" gab es schon, als in Deutschland noch ein Kaiser regierte. Damals hatten zwei große Pocken-Ausbrüche hunderttausende Menschen getötet. Aus dieser Zeit stammen Bücher wie "Der Impfzwang" und die Zeitschrift "Der Impfgegner" .

Politiker bemühen sich um andere Sprache

"Ich gebe Ihnen mein Wort: Es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben" , sagt Bundesgesundheitsminister Spahn. Kanzlerin Merkel sowie viele weitere Regierungsvertreter sprechen ganz gezielt von "Impfangeboten" , um jegliche Gedanken an eine Pflicht zu zerstreuen. Merkel weist aber durchaus darauf hin, dass es Folgen haben könnte, wenn sich jemand nicht impfen lassen will: Ohne Impfung "kann man vielleicht bestimmte Dinge eben nicht machen."

Beispiel Masernimpfung

Jüngstes Beispiel ist die Impfung von Kindern gegen Masern. Kindertagesstätten machen sie zur Bedingung: Keine Impfung - keine KiTa-Betreuung. Ähnliche Vorgaben könnten auch Fluggesellschaften oder Restaurants in ihren Geschäftsbedingungen festlegen. Die Unternehmen sind frei in ihren Entscheidungen. Auch ohne gesetzliche Vorschriften des Staates können solche Regeln aufgestellt werden. Das ist dann zwar keine Impfpflicht, in den jeweiligen Situationen – also wenn z.B. jemand Fliegen will, kommt sie ihr aber letztlich sehr nahe.