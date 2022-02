Corona und Migrationshintergrund: Was wir wissen und was nicht

Erkranken Menschen mit Migrationshintergrund häufiger an Corona?

Internationale Studien haben gezeigt, dass für eine Ansteckung mit Covid-19 oder einen schweren Krankheitsverlauf der sozioökonomische Status entscheidend ist – also etwa Bildung, Einkommen, Wohnort. Für Deutschland bestätigt das eine aktuelle Studie der Leibnitz-Universität Hannover. Die Studie hat am Beispiel Duisburg untersucht, wie die Ausbreitung von Covid-19 mit der sozialen Ungleichheit zwischen Stadtvierteln zusammenhängt.