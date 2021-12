Off-Label-Impfung für unter 5-Jährige - eine gute Idee?

"Das Gefühl, etwas Illegales zu tun"

Doch das mit der Impfung war gar nicht so einfach. Erst nach intensiver Recherche und vielen Kontakten in sozialen Netzwerken bekam das Paar schließlich unter der Hand einen Tipp: Da sei ein Arzt, der aus Überzeugung Kleinkinder impft, auch jetzt schon - ohne zugelassenen Impfstoff, ohne Stiko-Empfehlung, einfach eine geringere Dosierung. Die lange Fahrt dorthin - fast 300 Kilometer - nahmen sie in Kauf.

Dennoch hätten sie dabei fast das Gefühl gehabt, etwas Illegales zu machen, erinnert sich Britta an den Termin in der Praxis an einem Sonntag. Man werde als Eltern ja einfach völlig allein gelassen. " Es müsste mehr Ärzte geben, die das machen ", wünscht sich Mathias.

Drohungen gegen Impfarzt

Im Münsterland schließt ein niedergelassener Arzt dem WDR die Praxistür auf. Er möchte nicht erkannt werden. Zu groß ist die Sorge vor Anfeindungen. Er wurde bereits bedroht. Der Arzt hat nicht nur seine eigenen Kleinkinder geimpft, er impft auch andere unter 5-Jährige. Meist solche mit schweren Vorerkrankungen. Aber auch Eltern mit gesunden Kindern kämen zu ihm. Und der Andrang steige.

Arzt: "Ich kann das Zögern nicht mehr ertragen"

Für ihn sei die Risikoabwägung einfach, sagt der Arzt. In den USA seien bereits über 5 Millionen Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft. " Und dort sehen wir, dass Nebenwirkungen wie die Herzmuskelentzündung so gut wie nicht auftreten. Es ist mir nicht ein einziger Fall bekannt. Das liegt wahrscheinlich auch an der geringen Impfdosis ."

Überzeugter Impfarzt

Bei Kindern mit COVID19-Infektion hingegen mehrten sich Daten für ein schweres Entzündungssyndrom und Long Covid. " Die Impfung hat ein drastisch niedrigeres Risiko als die Infektion. Ich kann dieses ständige Abwarten und Zögern nicht mehr ertragen. Wir können den Infektionsschutz der Kinder nicht vernachlässigen ."

Off-Label -Impfung: Keine Zulassung, keine Haftung

Hält nichts von Off-Label-Impfungen: Christiane Thiele

Ganz anders beurteilt das der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte in Nordrhein. Die Landesvorsitzende Christiane Thiele rät allen Kinder- und Jugendärzten von Off-Label-Impfungen ab. " Sowohl aus haftungsrechtlichen Gründen als auch aufgrund des fehlenden wissenschaftlichen Nachweis eines positiven Nutzen-Risiko-Verhältnis zugunsten der Impfung so junger Kinder ."