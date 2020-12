"Flüssiges Gold": Kriminelle zielen auf Corona-Impfungen

Gefahr durch Hacker-Angriffe

Sicherheitskonzepte für die Impfstoff-Logistik sollten auch den Schutz vor Hacker-Angriffen berücksichtigen

Im Fokus steht außerdem die Auslieferung des Impfstoffs und dass die Informationen darüber Ziel von Hackern sein könnten: " Wo ich wirklich eine Gefahr sehe, ist die Logistik für die Verteilung ", sagt Journalist und Experte für IT -Themen Peter Welchering. Er übt scharfe Kritik: " Da ist beispielsweise Unicef, die so etwas für Entwicklungsländer aufgestellt haben, sehr viel besser in sicherheitstechnischen Fragen aufgestellt als unsere deutschen Sicherheitsbehörden. "

Schutz der Impfstoff-Transporte

Die Behörden hier reagieren auf die Befürchtungen – die Impfstoffe werden besonders gesichert: Die Polizei eskortiert Transporte, wenn sie diese als gefährdet einstuft. Die Bundeswehr ist für den Schutz des Impfstoffs nach WDR-Informationen in NRW bisher nicht im Einsatz.

Einfallstor Internet

Ein Einfallstor sind Sicherheitslücken in der IT: Verschaffen sich Hacker Zugriff auf Netzwerke von beteiligten Behörden oder Logistikfirmen, könnten sie IT-Systeme lahmlegen, Lösegeld erpressen oder sensible Informationen abfangen. Eine Attacke auf die europäische Arzneimittelbehörde EMA gab es bereits. Hinter so etwas können diverse Motive stehen: zum Beispiel Industriespionage, das Abgreifen der Routen von Lkws oder die Absicht, Chaos zu stiften und Staaten zu destabilisieren.

"Nicht überall ausreichend Risikobewusstsein"

Das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste verweist darauf, die Polizei in NRW tue alles dafür, die eigene Technik auf aktuellstem Stand zu halten. Außerdem seien Daten zu Impfstoffen unter Geheimhaltung und besonders geschützt. Doch reicht das? IT-Experte Welchering sagt: " Wir könnten besser geschützt sein ." Er verweist darauf, dass es in Deutschland auch keine Meldepflicht für solche Sicherheitslücken gebe. Und auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnolgie mit Sitz in Bonn erklärt auf WDR-Anfrage: " Das Bewusstsein für die Risiken der Digitalisierung ist noch nicht überall so, wie es sein sollte ."

Stand: 30.12.2020, 06:00