Boostern und Impfen - die Impfstellen in NRW

Recklinghausen

Die erste stationäre Impfstelle öffnet am Samstag, 20. November, in Oer-Erkenschwick ihre Pforten. Für die Impfungen ist eine Terminvereinbarung notwendig. Weitere Impfstellen im Kreisgebiet werden eröffnen in Dorsten im Altstadttreff am Hauptbahnhof, in Gladbeck zentral in der Innenstadt, in Herten beim DRK an der Gartenstraße, in Marl im Einkaufszentrum Marler Stern, in Recklinghausen beim DRK an der Kölner Straße sowie zentral in der Innenstadt.