FAQ Corona: Alles, was Sie über das Virus im Alltag wissen sollten

Die Weltgesundheitsorganisation ( WHO ) empfiehlt, mindestens einen Meter Abstand zu Personen mit Symptomen zu halten. Das ist in Bahnen, Bussen und Flugzeugen nicht immer möglich - daher besteht durchaus eine Ansteckungsgefahr.

Laut der Deutschen Bahn wird, sobald bei einem Passagier ein Verdacht besteht, der betroffene Bereich im Zug gesperrt. Fahrgäste müssen dann ihre Daten hinterlegen, damit sie im Bedarfsfall kontaktiert werden können.

Flugzeuge sind im Gegensatz zum ÖPNV meist mit sogenannten HEPA-Filtern (High Efficiency Particulate Air-Filter) ausgestattet. Sie filtern Viren aus der Luft - laut der Fluggesellschaft Emirates über 99 Prozent. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass das Coronavirus auch über Oberflächen übertragen wird.