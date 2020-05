FAQ Corona und Ihr Alltag: Gutschein- statt Geldlösung bei Veranstaltungsausfall?

Nicht nur in den Nah-, sondern auch in allen Fernzügen, also in allen ICs und ICEs, gilt die Maskenpflicht. Ausnahmen macht die Bahn bei Kindern, aus medizinischen Gründen und - wörtlich heißt es auf den Bahn-Seiten: " Während Speisen und Getränke verzehrt werden, muss keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. "

Darüberhinaus gilt in NRW die Maskenpflicht nicht nur in den Zügen, sondern auch in Bahnhöfen, an Haltestellen und an Bahnsteigen, wie eine Bahnsprecherin bestätigte.