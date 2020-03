Corona-Hilfe für die Wirtschaft: Schecks bitte schnell überweisen

In Krisenzeiten ist von der Politik vor allem eines zu erwarten: Klare Ansagen. Verwirrt sind wir schon genug, verängstigt sowieso. Deshalb hätte man sich schon gewünscht, dass die Landesregierung deutlicher sagt, welche direkten Hilfen die vielen Klein-Unternehmer in NRW bekommen werden. Die Freiberufler ohne Aufträge, die Künstler ohne Engagement und die Handwerker ohne Personal. Die mit Krediten nichts anfangen können. Die Zuschüsse brauchen.

Wolfgang Otto

Doch Düsseldorf wartet noch auf das bundesweite Rettungs-Paket, das in Berlin gerade geschnürt wird. Da war die Bayerische Staatsregierung forscher. Die hat schon 10 Milliarden Euro selbst abgefüllt und bereit gestellt – speziell für die Solo-Selbstständigen, die gerade von Existenzängsten geplagt werden. So etwas wird es in den nächsten Tagen auch in NRW geben, das ist sicher, aber wir wissen nicht wann und wie die Schecks verteilt werden.

Die Landesregierung beim Wort nehmen

Aber vielleicht sollten wir in diesen turbulenten Tagen auch nicht zu kleinlich sein. Immerhin gibt es das Versprechen der Landesregierung: Niemand wird wegen der Corona-Krise Pleite gehen. Das ist eine klare Ansage. Und man muss sich, ja man kann sich darauf verlassen.