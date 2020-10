Evangelische und katholische Kirche verschärfen Corona-Maßnahmen

Viele Menschen, Gesang und Alkohol ist auch mit im Spiel, zumindest bei einer Person - das klingt nach ausgelassener Privatparty oder Fußballstadion. Dieses Setting ist aber auch in Kirchen anzutreffen. Insbesondere Freikirchen haben sich in der Vergangenheit immer wieder zu Corona-Hot-Spots entwickelt. Die evangelische und katholische Kirche in NRW haben ihre Corona-Maßnahmen nun verschärft.

Sie orientieren sich an der 7-Tage-Inzidenz und stufen die Maßnahmen je nach Wert ab. Erste Verschärfungen greifen ab 35, andere ab 50. Praktisch bedeutet das für die meisten Gemeinden sofortiger Vollzug. Denn mit Ausnahme weniger Landkreise wurde in NRW der Wert von 35 überschritten, in den meisten Kreisen sogar schon die Marke von 50.