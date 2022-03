Corona-Maßnahmen: Gesundheitsminister sprechen über Hotspot-Regelung

Bundesländer mit unterschiedlichen Entscheidungen zu Hotspots

Wie groß die Verunsicherung und wie unterschiedlich die rechtliche Bewertung von Corona-Hotspots ist, zeigt ein Blick in die Länder. Mecklenburg-Vorpommern gilt als gesamtes Bundesland bis zum 27. April als Hotspot. Der Stadtstaat Hamburg plant für sich dasselbe.

Offen sind Entscheidungen zu Hotspots in Bayern, Brandenburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen. Keine Hotsports sind geplant in Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, im Saarland, in Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Über 20 Millionen Infektionen seit Pandemie-Beginn

Handlungsbedarf besteht in jedem Fall, will die Politik die Pandemie jetzt nicht einfach durchlaufen lassen. Am Wochenende überschritt die bundesweite Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen die Marke von 20 Millionen - seit Beginn der Pandemie.