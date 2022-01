Neue Corona-Regeln: Was für Genesene in NRW jetzt gilt

Wir beantworten Ihre Fragen zum Alltag mit dem Coronavirus. Hier: Neue Regeln für Genesene. Was jetzt zu beachten ist.

Was hat sich für Genesene geändert?

Wer eine Coronainfektion durchgemacht hat, gilt nur noch drei Monate als genesen, vorher waren es sechs Monate. Der Genesenen-Nachweis ist seit 15. Januar also nur noch halb so lange gültig wie vorher. Genesene ohne Impfung sind Geboosterten nach der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW für etwa zwei Monate nach einer Infektion gleichgestellt. Das gilt allerdings nur für einen bestimmten Zeitraum. Der erste positive PCR -Test muss mindestens 28 Tage und darf höchstens 90 Tage zurückliegen. Grund ist die sehr ansteckende Omikron-Variante des Sars-Cov2-Virus. Weil Genesene nicht mehr so gut vor ihr geschützt sein sollen, wurde der Status vom Robert Koch-Institut angepasst.

Sind Geimpft-Genesene mit Geboosterten gleich gestellt?

Ja, wer mindestens einmal geimpft und davor oder danach eine Infektion durchgemacht hat, gilt nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung auch als geboostert. Dabei spielt die Reihenfolge von Impfung und Infektion keine Rolle. Als Nachweis der Genesung dient ein positiver PCR-Testnachweis. Wie lange Geimpft-Genesene als geboostert gelten, dazu gibt es nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums aktuell keine zeitliche Begrenzung. Bedeutet: Sobald man nach einer Infektion die Quarantäne verlassen darf, ist man bei 2G-plus-Angeboten vorerst unbegrenzt von der Test-Pflicht befreit. Diese Regelung könne sich nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums aber auch kurzfristig wieder ändern.