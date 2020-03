Corona behindert die Justiz in NRW

Die Richter am Bonner Landgericht überlassen offenbar nichts dem Zufall: Schon am Mittwochabend (18.03.2020) wollen sie ein erstes Urteil im Fall um die Cum-Ex-Steuergeschäfte verkünden. Ursprünglich war ein längeres Verfahren erwartet worden. Doch angesichts der Pandemie soll ein schneller Abschluss her – denn die Corona-Krise könnte die Justiz empfindlich treffen.

Infektionsgefahr im Gerichtssaal

Wie schnell das Virus den Betrieb behindern kann, erfährt im Moment das Landgericht Siegen. Eine Richterin ist an COVID-19 erkrankt, eine komplette Strafkammer fällt aus – eine personelle Herausforderung für das Gericht. Auch im Justizzentrum Aachen gibt es einen bestätigten Fall. Dort läuft der Betrieb noch weiter.

Manche Gerichte stoßen auch an logistische Grenzen. Am Landgericht Köln wurde der Prozess gegen einen 33-Jährigen vertagt, der wegen schwerer Vergewaltigung in Haft saß und in seiner Zelle Feuer gelegt haben soll. Der Grund: Der Saal war nicht groß genug, zwischen den Beteiligten hätte es nicht ausreichend Sicherheitsabstand gegeben.