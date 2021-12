Omikron: Darum ist die Sorge vor der fünften Corona-Welle so groß

Was für gute Nachrichten: Die Zahl der Neuinfektionen ist in den vergangenen Tagen deutlich gesunken und Deutschland boostert wie ein Weltmeister. Mehr als 1,5 Millionen Impfungen am Mittwoch, 1,24 Millionen am Donnerstag.

Doch das Robert Koch-Institut warnt: Die vierte Corona-Welle ebbt zu langsam ab. Und die nächste ist schon in Sichtweite: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erwartet " eine massive fünfte Welle ". Krankenhäuser, Intensivstationen und Gesellschaft müssten sich auf eine große Herausforderung einstellen, "die wir in dieser Form noch nicht gehabt haben" , sagte Lauterbach. "Die Situation wird leider noch immer unterschätzt."