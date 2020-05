Angst vor Ansteckung sorgt für leere Wartezimmer

Infizierte und Nicht-Infizierte begegnen sich nicht

Dabei gibt es keinen Grund, den Weg in die Klinik oder zum Facharzt zu meiden. Gesundheitspolitiker und Ärztefunktionäre erklären immer wieder, dass man keine Angst vor Infektionen haben muss. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Dienstag (26.05.2020) im WDR, dass es zu Beginn der Pandemie wichtig war, die Abläufe in den Kliniken und Praxen zu organisieren - also Infizierte und Nichtinfizierte zu trennen. " Das ist mittlerweile gut gelungen, und damit ist das Infektionsrisiko minimiert ." Kranke, egal ob chronisch oder akut Erkrankte, sollten zum Arzt gehen.

Die Wartezimmer füllen sich wieder

Offensichtlich zeigt der Appell Wirkung: Die Nachfrage nach Terminen ist nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung groß, fast so groß wie in Vor-Corona-Zeiten. Auch der Kaarster Zahnarzt Martin Sievers hat den Betrieb wieder hochgefahren: Für Termine gibt es bei ihm einen Vorlauf von drei bis vier Wochen.