Corona und die Folgen: Die Einsamkeit der Alten

Corona hat Einsamkeitsgefühle gerade bei Jüngeren verstärkt - das ist wissenschaftlich gut belegt. Doch auch bei Menschen über 80 ist Einsamkeit ein zunehmendes Problem. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung, die das Forschungszentrum "ceres" der Universität zu Köln durchgeführt hat. Auftraggeber ist das Bundesfamilien- und Seniorenministerium. Roman Kaspar ist Projektleiter und einer der Hauptautoren.

WDR: Herr Kaspar, in Ihrer Studie ist zu lesen: Der Anteil der Menschen über 80, die sich einsam fühlen, hat sich verdoppelt im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie. Ist das für Sie ein Alarmzeichen?

Dr. Roman Kaspar

Roman Kaspar: Es ist sicherlich ein Alarmzeichen. Wenn wir Studien betrachten von 2017, 2018, und da die Einsamkeits-Raten der Über-80-Jährigen angucken, dann landen wir bei sechs oder sieben Prozent. Wir haben jetzt in der bundesweiten Studie zwölf Prozent. Das sehen wir als deutlichen Hinweis, dass sich in dieser Gruppe etwas verändert hat. Wie stark das aber zum Beispiel auf Kontaktverbote, Besuchsregelungen in Einrichtungen oder selbstgewählte Einschränkungen im privaten Bereich zurückzuführen ist, ist schwieriger zu sagen.

WDR: Welche anderen Gründe könnte die zunehmende Einsamkeit denn haben, wenn es nicht die Corona-Maßnahmen sind?

Kaspar: Es gibt eine Reihe von Dingen, die sich verändert haben. Zum Beispiel müssen wir jetzt viele Dinge digital regeln: Behördengänge, andere Formen des sozialen Austauschs. Die ganz Alten sind aber nur zu 20 Prozent Onliner. Das heißt: 80 Prozent beteiligen sich an diesem System nicht. Digitalisierung kann extrem hilfreich sein für Altersselbstständigkeit, für soziale Kontakte. Aber bei der geringeren Anzahl von hochaltrigen Menschen, die da wirklich mitmachen, ist das auch ein Trend, der Schwierigkeiten mit sich bringt.