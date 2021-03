Corona-Lockerungen: In der dritten Welle eher Träumerei

Egal, wo man hinguckt: Inmitten von Impf- und Schnelltestchaos steigen die Corona-Neuinfektionen in Deutschland kontinuierlich wieder an. Auch in NRW , wie der Blick auf die Übersicht der Inzidenz-Entwicklung zeigt. Wir sind mitten in der dritten Welle. Welche Auswege kann es geben? Wie handeln, wenn in wenigen Tagen oder Wochen die Corona-Zahlen wieder exponentiell steigen? Noch fehlt eine klare Aussage von politischen Entscheidern.

Tag der Entscheidung am Montag

Auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) machte am Dienstagabend in der Aktuellen Stunde keine konkreten Ansagen: "Wenn es über 100 (Inzidenzzahl pro 100.000 Einwohner, d. Red) geht, muss die Notbremse greifen und Maßnahmen ergriffen werden, dass die Zahlen wieder sinken." Am kommenden Montag würde die Ministerkonferenz darüber entscheiden, welche Öffnungen denkbar seien und welche nicht und ob Lockerungen zurückgenommen werden müssten.

Studiogespräch: Armin Laschet, NRW-Ministerpräsident. Aktuelle Stunde. Verfügbar bis 23.03.2021. WDR.

Ostern: Tourismus in Deutschland unwahrscheinlich