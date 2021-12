Keine Masken, kein Abstand: Corona-Demos ohne Regeln?

Protestmärsche gegen Corona-Maßnahmen gibt es derzeit in ganz Deutschland, auch in Nordrhein-Westfalen. In Düsseldorf haben am Samstag laut Polizei rund 2.000 Menschen demonstriert. Zuvor waren 300 Teilnehmende angekündigt worden - es kamen also erheblich mehr. Auch der Staatsschutz war vor Ort, um den von der Querdenker-Initiative angemeldeten Protestzug zu beobachten. In der Innenstadt kam es zu starken Verkehrsbehinderungen. Ausschreitungen gab es laut Polizei aber nicht.

Ohne Corona-Hygieneregeln

Corona-Demonstranten in Düsseldorf

In Videos und auf Fotos ist zu sehen, dass die Teilnehmenden keine Mindestabstände einhalten und größtenteils auch keine Masken tragen. Ein Polizeisprecher sagte dem WDR, dass die NRW-Coronaschutzverordnung für Demonstrationen keine Maskenpflicht vorschreibt.