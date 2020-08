Rechte kapern Corona-Protest: "Wenn man sich nicht abgrenzt, ist man mitverantwortlich"

Triumphierende Demonstranten mit Reichsflaggen auf der Treppe des Reichtagsgebäudes: Die Ausschreitungen während der Berliner Corona-Proteste am Samstag sind am Montag Thema im Innenausschuss des Bundestags. Auch in NRW ist eine Diskussion entbrannt, welchen Einfluss Rechtsextremisten mittlerweile in der Szene der Corona-Kritiker haben.