Politik berät über Corona - Nur: Aktuell gibt es keine verlässlichen Zahlen

Belastbare Daten zum Corona-Infektionsgeschehen in Deutschland wird es voraussichtlich ab ungefähr dem 10. Januar wieder geben, davon war das Robert Koch-Institut (RKI) vor Weihnachten ausgegangen. Erst dann werde sich das Diagnostik- und das Testverhalten wieder dem Niveau der letzten Wochen angleichen.

Kritik von Weltärztebund-Präsident Montgomery

Das würde allerdings bedeuten, dass die in dieser Woche anstehenden Corona-Beschlüsse auf einer vagen Daten-Lage beruhen würden.

" Wir sind nicht auf der Höhe der Zeit ", empörte sich unlängst der Präsident des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, gegenüber der "Welt". Die Daten, die es zum Jahreswechsel gebe, dürften unterschiedlichsten Interpretationen Tür und Tor öffnen. " Darunter sicher viele falsche" , so Montgomery.

Ärger um Corona-Zahlen nicht neu

" Es ist mir vollkommen unverständlich, warum wir nach wie vor an jedem Wochenende eine unklare Datenlage haben, wie auch an Feiertagen ", wetterte Montgomery weiter. Mit Blick auf Omikron hätte man sich auch hier anders aufstellen müssen.