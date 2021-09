Dänemark beendet Corona-Regeln: Wäre das auch in Deutschland möglich?

Aber was wäre, wenn Deutschland den Impfturbo zünden würde und eine vergleichbare Quote wie Dänemark erreichen würde? Wäre es denkbar auch hier alle Corona-Regeln fallen zu lassen?

Epidemiologe hält Abschaffung der Corona-Regeln "prinzipiell" für möglich

" Ja ", sagt der Epidemiologe Timo Ulrichs von der Akkon-Hochschule Berlin. " Bei etwa 85 Prozent Durchimpfungsrate würde die laufende vierte Welle von selbst wieder zurückgehen, und wir könnten die Maßnahmen sukzessive aufheben. "

Virologe und Epidemiologe Klaus Stöhr

Der Epidemiologe Klaus Stöhr geht noch weiter. " Prinzipiell ist ein ähnlicher Schritt in Deutschland möglich und auch notwendig ", sagt er. " Allerdings würde ich zum jetzigen Zeitpunkt noch davon abraten ." Grund dafür ist vor allem die verhältnismäßig geringe Impfquote bei den Über-60-Jährigen.

Nach Informationen des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Deutschland aktuell rund 83 Prozent der Menschen über 60 Jahre geimpft. In Dänemark liegt diese Quote laut dänischen SSI bei über 95 Prozent.

Hohe Inzidenz bei Kindern wird riskiert

Epidemiologe Timo Ulrichs

Unterschiedlicher Meinung sind die beiden Mediziner beim Thema Kinder. Ulrichs rät zu einem vorsichtigen Vorgehen, um die Kinder unter 12 Jahren zu schützen. " Ein zu schnelles Aufheben würde die geschützten Räume Kitas und Schulen möglicherweise gefährden ", sagt er.