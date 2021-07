Clubs dürfen wieder öffnen: So geht Party ab Freitag in NRW

Warum nun doch plötzlich Öffnungen?

Eigentlich hatten Clubbetreiber sich darauf eingestellt, erst Ende August öffnen zu dürfen. So war es zunächst von der Landesregierung angekündigt worden. Doch die Lage in NRW ist derzeit „entspannt“, sagt Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann.

Zudem ist in den letzten Wochen Bewegung in die Debatte gekommen. Denn trotz geschlossener Clubs gab es in NRW genug Szenen von feiernden Menschen - auf städtischen Plätzen, in Parks oder an Seen. Große Gruppen hatten sich über Wochen zu Partys in der Öffentlichkeit versammelt.