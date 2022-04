Harter Lockdown in Shanghai: Knappe Lebensmittel und Proteste von Balkonen

Der erneute Ausbruch von Covid-19 sorgt in China für massive Probleme. Um die Pandemie in den Griff zu bekommen, hat die Regierung in Peking einen harten Lockdown verhängt. Und das ausgerechnet in der Wirtschaftsmetropole Shanghai, wo seit dem 28. März das öffentliche Leben zum Stillstand gekommen ist.

Rund 25 Millionen Menschen leben und arbeiten In Shanghai. In der Metropole, die für die Chip- und High-Tech-Industrie weltweit von Bedeutung ist und ebenso für den Finanzsektor, geht seit zweieinhalb Wochen so gut wie nichts mehr. Mit der größten Ausgangssperre seit Beginn der Pandemie unternimmt die chinesische Regierung den Versuch, die Infektionszahlen gen Null zu drücken.