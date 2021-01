Corona-Bußgelder lassen in NRW die Kassen klingeln

Tausende Corona-Verstöße in den NRW -Großstädten sorgen seit Beginn der Pandemie für Bußgeldeinnahmen in Millionenhöhe. Die Art der Bußgelder zeigt zudem, welche Regeln den Menschen in NRW offenbar besonders schwer fallen, einzuhalten: eine Maske tragen oder sie auch richtig tragen - also über Mund und Nase. Außerdem: Abstand halten und sich nicht mit mehreren Menschen treffen.

So haben allein die Ordnungsbehörden in Duisburg mehr als eine Million Euro an Bußgeldern festgesetzt, wie eine dpa -Umfrage in einigen großen Städten ergab. 8.400 Ordnungswidrigkeitsverfahren seien dazu eingeleitet worden, besonders häufig, weil Kontaktregeln nicht eingehalten wurden oder eine Maske fehlte, teilte ein Sprecher mit.