Corona-Bürgertests: Ab Donnerstag drei Euro Zuzahlung - Wer sie jetzt noch gratis bekommt

Und wer muss drei Euro zuzahlen?

Die Drei-Euro-Tests sind für Besucher von Familienfeiern, Konzerten oder einer anderen " Veranstaltung in einem Innenraum " am selben Tag gedacht. Das soll dabei helfen, sogenannte Super-Spreader-Events zu verhindern, bei denen sich viele Menschen auf einmal anstecken. Einen Drei-Euro-Test soll auch bekommen, wer eine rote Corona-Warnapp hat oder wer vorhat, andere Menschen ab 60 oder mit Vorerkrankung zu treffen.

Wer sich also ohne einen konkreten Grund oder ohne einen konkreten Anhaltspunkt testen lassen will, kann keinen Drei-Euro-Test in Anspruch nehmen.