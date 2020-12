Winterberg dicht, Eifel voll - wo kann man besser draußen sein?

Ab ans Wasser

Die Müngstener Brücke spannt sich über 500 Meter.

Der Brückenpark Müngsten ist etwas für Technikfans. Seit mehr als 120 Jahren spannt sich dort die Müngstener Brücke in 107 Metern Höhe über die Wupper. Viele Pendler kennen das Bauwerk vor allem von oben - die S7 rollt dort täglich drüber.

Für alle, die es eher ans Wasser zieht, bietet sich ein Ausflug an eine der zahlreichen Talsperren in NRW an. Allein im Bergischen Land gibt es elf Stauseen, so viele wie sonst nirgendwo in Europa auf so kleinem Raum. Besonders beeindruckend: die riesigen Dämme, die Trinkwasser für Millionen von Menschen stauen.