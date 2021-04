Corona-Infektion: Wo stecken wir uns am häufigsten an?

Die Covid-19 Fallzahlen stiegen in den letzten Wochen in allen Altersgruppen wieder an, besonders stark bei den Jüngeren (6-20 Jahre). Die große Unbekannte dabei: niemand kann genau sagen, wo sich am häufigsten angesteckt wird. Bei einem Großteil der Fälle ist der Infektionsherd schwer auszumachen oder nicht bekannt.

Das Robert-Koch-Institut ( RKI ) gibt in seinen Lageberichten allerdings Hinweise, wo die Ansteckungsgefahr derzeit am meisten nachgewiesen werden kann. Momentan werden Ansteckungen besonders in privaten Haushalten, in immer mehr Kitas , Schulen und im beruflichen Umfeld festgestellt. Die Anzahl der Covid-19 Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen hat immer mehr abgenommen.

Auf einer Grafik des RKI zeigen die bunten Balken sehr deutlich, wo sich die Ausbrüche mit mindestens zwei Fällen verorten lassen. Konkret heißt das:

Der Großteil der Ausbrüche lässt sich Privathaushalten zuordnen

Weitere Infektionsorte sind der Arbeitsplatz, sowie Kindergarten oder Horte