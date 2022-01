Arbeitsquarantäne: Zum Job gehen trotz Corona-Infektion?

Trotz Corona zur Arbeit? Diesen Vorstoß hat die SPD -Politikerin Franziska Giffey gemacht. Sie ist nicht die erste.

Was hat Berlins Bürgermeisterin Giffey konkret vorgeschlagen?

Franziska Giffey

Giffey kann sich vorstellen, dass Corona-Infizierte ohne Symptome zur Arbeit kommen sollen. Der Vorschlag gilt, wenn sehr große Personalausfälle in der kritischen Infrastruktur herrschen. Um die Grundversorgung aufrecht zu erhalten, " ist es eine Option, dass Infizierte, die aber keinerlei Symptome haben, in bestimmten Bereichen im Ausnahmefall weiter zur Arbeit kommen ", sagte die Politikerin der " Bild am Sonntag ."

Eine solche Arbeitsquarantäne könne natürlich nur unter strengen Schutzmaßnahmen umgesetzt werden: " Wer im Wasserwerk allein eine Maschine bedient, wer bei der Feuerwehr einen Brand löscht, kann das auch ohne größere Probleme mit symptomfreier Corona-Infektion tun. " Anders sehe es bei Menschen aus, die im Krankenhaus oder in der Pflege mit Patienten zu tun hätten.