Corona-Warn-App zeigt jetzt Gesamtstatus an

Wer die Corona-Warn-App installiert hat, kann sich damit nicht nur nach einem Kontakt mit einer infizierten Person warnen lassen, sondern auch bequem seine Zertifikate verwalten. Denn mit der App lassen sich bequem Impf- und Genesenen-Zertifikate einscannen – oder auch Testnachweise hinterlegen.

Neueste Version 2.16.1

Mit der neuesten Version 2.16.1 kombiniert die Warn-App hinterlegte Zertifikate sowie vorhandene Testzertifikate zu einer Art aktuellem Gesamtstatus. Die App zeigt den aktuellen individuellen Status auf der Startseite des Bereichs "Zertifikate" an, und zwar in der allgemein üblichen Kurzfassung als "3G", "3G+", "2G" oder "2G+". Der Status erscheint in der neuen App-Version am rechten oberen Bildschirmbereich in blau.

Für den aktuell in Gaststätten und Restaurants erforderlichen Status "2G+" zum Beispiel ist ein hinterlegtes Impf-Zertifikat und ein aktuelles negatives Testergebnis nötig, das höchstens 48 Stunden alt ist.

App zeigt Gesamtstatus

Die neue Funktion ist sehr praktisch. Sie kennt die (komplizierten) Regeln und errechnet anhand der gescannten und somit hinterlegten Zertifikate, welchen Gestamtstatus man hat. Das ist auch praktisch für alle, die zum Beispiel am Eingang eines Restaurants den Impfstatus prüfen müssen. Sie sehen direkt anhand des blauen Logos in der Corona Warn App, womit sie es hier zu tun haben. Anschließend lassen sich die nötigen Zertifikate – etwa Zertifikat der Zweitimpfung und aktuelles Testergebnis – schnell und einfach wie gewohnt mit der Prüffunktion in der Covpass-App auf Echtheit überprüfen.

So profitieren Gast und Wirt gleichermaßen von der neuen Funktion.

Booster-Impfungen werden (noch) ignoriert

Eine Einschränkung allerdings: Booster-Impfungen berücksichtigte die App noch nicht korrekt. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben beschlossen, dass Geimpfte und Genesene mit einer dritten Boosterimpfung bei 2G+ keinen aktuellen Test vorlegen müssen. Geboostert ist automatisch 2G+.

Das allerdings berücksichtigt die Corona Warnn App noch nicht. Bei geboostersten Menschen erscheint ledigich "2G" im Display. Die App-Entwickler versprechen jedoch schnelle Abhilfe: Die App soll schon bald das Zertifikat einer erfolgten Auffrischimpfung korrekt behandeln und den passenden Status anzeigen.