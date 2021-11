Harsche Kritik an Corona-Politik: "Jeder Tag des Abwartens kostet Menschenleben"

3G am Arbeitsplatz

Die möglichen Ampel-Koalitionäre haben sich für eine 3-G Regel am Arbeitsplatz ausgesprochen. Das bedeutet: Den Arbeitsplatz aufsuchen darf künftig nur, wer geimpft oder genesen ist oder einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweist. Wesentliche rechtliche Fragen allerdings sind noch ungelöst. Mit Blick auf 3G am Arbeitsplatz will Arbeitsminister Hubertus Heil erst einmal mit Arbeitgebern und Gewerkschaften ins Gespräch kommen.

Lockdown für Ungeimpfte?

Apropos Ampel: Einer, der dort gehörig mitmischt, ist FDP-Chef Christian Lindner. Der verteidigte gestern Abend in den ADR-Tagesthemen das geplante Ende der epidemischen Notlage.

FDP-Chef Christian Lindner

Auch auf Twitter schrieb der Politiker vor wenigen Tagen: " Wir schaffen einen effektiveren, rechtssicheren Maßnahmenkatalog. Potenziell verfassungswidrige Maßnahmen aus dem alten Katalog wie Ausgangssperren entfallen ."

Im Gespräch mit den Tagesthemen sprach sich Lindner gestern gegen einen pauschalen Lockdown mit Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen für Geimpfte aus. Sein Argument: Es gebe wissenschaftliche Untersuchungen über die tatsächliche Wirksamkeit.