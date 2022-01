Allgemeine Impfpflicht - ja oder nein? Die Argumente im Überblick

Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ) will eine Corona-Impfpflicht für alle Erwachsenen. Die Impfpflicht solle sich an "alle Volljährigen, alle über 18-Jährigen" richten, sagte er am 12. Januar in der Fragestunde des Bundestags. Eine ausreichend hohe Impfquote sei durch Freiwilligkeit nicht erreicht worden, ergänzte Scholz.

Laut Impfdashboard des Robert Koch-Institut (RKI) waren am 11. Januar erst mindestens 60 Millionen Menschen in Deutschland (72,2 Prozent der Gesamtbevölkerung) vollständig geimpft. Gerade einmal mindestens 36,8 Millionen Personen (44,2 Prozent) haben zusätzlich eine Auffrischungs­impfung erhalten.

Kanzler Olaf Scholz

Allerdings wird die Ampel-Koalition zur Corona-Impfpflicht keinen eigenen Gesetzesentwurf vorlegen. Der Bundestag soll ein entsprechendes Gesetz verabschieden. "Es ist der richtige Weg für demokratische Leadership" , sagt Kanzler Scholz - damit meint er wohl eine Führung, die den Großteil der parlamentarisch abgebildeten Bevölkerung mitnehmen will.

Entsprechende Entwürfe werden nun von Abgeordneten erarbeitet. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) arbeitet nach eigenen Angaben "als Abgeordneter" an einem Entwurf bezüglich einer Impfpflicht für alle ab 18 Jahren. Das Vorhaben wird kontrovers diskutiert, im Bundestag wie in der Bevölkerung.

Was spricht für eine allgemeine Impfpflicht?