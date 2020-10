Immer mehr Corona-Fälle in NRW: Drei Städte mit Inzidenzwert über 100

NRW liegt mit Inzidenzwert deutlich über dem Bundesdurchschnitt

In den 50er-Regionen dürfen sich in NRW nur noch maximal fünf Menschen aus unterschiedlichen Haushalten im öffentlichen Raum treffen. NRW lag am Sonntag laut RKI-Statistik mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 54,7 weiterhin deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 42,9.