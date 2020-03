Wann Veranstaltungen wegen des Coronavirus abgesagt werden

Mehrere Großveranstaltungen in Deutschland wurden aus Angst vor einer Ausbreitung des Corona-Virus bereits abgesagt. Am Dienstag (03.03.2020) meldete die Leipziger Buchmesse, dass das Großereignis in diesem Jahr nicht stattfinden werde. Auch in NRW sind bereits einige Messen und Veranstaltungen in verschiedenen Städten abgesagt - etwa in Köln die internationale Eisenwarenmesse und die Fitnessmesse Fibo, in Düsseldorf die Fachschau "Pro Wein" und die Billard-Weltmeisterschaft in Viersen.

Die Handwerkskammer Düsseldorf erklärte am Dienstag, dass die zentrale Meisterfeier am kommenden Sonntag in der Stadthalle nicht stattfinden werde. Man reagiere damit auf die Handlungsempfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) und der Gesundheitsbehörden für Großveranstaltungen. Auch die Meisterfeier der Handwerkskammer im sauerländischen Olsberg am kommenden Samstag ist gestrichen.