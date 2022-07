Coole Tricks für tropische Nächte

Schlafanzug aus Wolle

Leichte Kleidung ist nachts besser als gar keine. Am besten ist Schlafzeug aus Leinen oder anderen Naturfasern, die den Schweiß schnell aufsaugen. Noch besser ist Schlafzeug aus Merinowolle. Die Fasern sind schichtweise angeordnet, dadurch wird der Schweiß von der Haut über die innere Schicht an die äußere Schicht geleitet und kann dann an der Luft verdampfen.

Gekühltes Bettzeug

Bettbezüge und Laken aus Leinen oder anderen Naturfasern nehmen Schweiß ebenfalls gut auf und haben dazu noch einen kühlenden Effekt.

Für den extra-erfrischenden Einschlafmoment sorgt Bettzeug aus dem Kühlschrank. Morgens abziehen, tagsüber kühlen und abends wieder aufziehen. Klappt fast genauso effektiv auch nur mit dem Laken.

Wärmflasche und Socken

Im Winter sorgen warme Füße für ein warmes Gesamtgefühl, im Sommer funktioniert es mit kühlen Füßen genau anders herum. Dazu wird aus der Wärmflasche eine Kühlflasche. Gefüllt mit möglichst kaltem Wasser braucht sie allerdings noch ein paar Stunden im Kühlschrank zusätzlich. Einfacher und schneller geht es mit Socken, die kurz im Eisfach lagen.

Natürliches Kühlpaket

Gefrorener Reis kühlt länger als gewöhnliche Kühlakkus. Am besten eignen sich dazu Socken, die mit ungekochten Reiskörnern gefüllt und für einige Stunden im Gefrierfach auf Eis gelegt werden. Noch ein Vorteil ist, dass das gekühlte Socken-Reis-Päckchen formbar ist und sich so flexibel den einzelnen Körperstellen perfekt anpassen kann.

Zwiebeln und Menthol

Es riecht nicht gut, aber es hilft Schweiß aus dem Körper zu transportieren: Einreiben mit Zwiebeln. Der Saft enthält ätherische Öle auf Schwefelbasis, die an der Luft verdunsten. Das hilft dabei Wärme und Schweiß aus dem Körper zu leiten und die Temperatur zu senken. Menthol hilft gegen den Zwiebelgestank und regt (als Salbe) die Kälterezeptoren der Haut an.

Kühlende Kopfkissen

In einigen dieser Kissen wird der kühlende Effekt durch spezielle Bezüge oder thermoelastischen Gelschaum erzielt. In anderen Varianten wird spezielles PCM-Material verwendet. Dieses Material ist je nach Temperatur fest oder flüssig, um bei hohen Temperaturen die Wärme aufzunehmen. Dadurch bleibt es außen kühl. Ab ca. 50 Euro u.a. bei Amazon und Ikea.

Selbstkühlendes Handtuch

Diese Handtücher sind aus innovativem Kühlgarn mit einer Honigwaben-Struktur. Für tagsüber und draußen haben sie außerdem einen integrierten Lichtschutzfaktor. Das Handtuch wird einfach in Wasser getaucht und kräftig ausgeschlagen. Es ist angenehm leicht und kühlt sehr gut als Stirnband, Kopftuch oder Nackenschutz. Ab ca. 7 Euro.

Puls- oder Handgelenkskühler

Die mit Gel gefüllten Manschetten sind u.a. bei Sportlern sehr beliebt, zum Beispiel beim Joggen, haben aber in hitzigen Nächten einen ebenso gut kühlenden Effekt. Die Manschetten werden einfach mit Klettverschluss am Handgelenk befestigt und kühlen sofort. Ab ca. 10 Euro u.a. bei Coolkeeper.

Kühlen nach Bauchgefühl

Wenn es sich zu kalt anfühlt, ist es auch zu kalt. Es ist ebenfalls nicht gut für den Körper, wenn er zu extremen Temperaturunterschieden ausgesetzt wird. Das gilt auch für eiskalte Getränke oder kalte Duschen vorm Schlafengehen. Der Körper braucht viel Energie um den Temperaturunterscheid wieder auszugleichen und das wiederum führt zu erneut starkem Schwitzen.

Lauwarm duschen ist die beste Abkühlung

Die kalte Dusche am Abend ist wie das eiskalte Getränk: Dein Körper muss sich kaltem Wasser wieder aufwärmen und erhöht deswegen seine Temperatur. Sobald du dich dann Einschlafen ins Bett legst, wird dir dann erst richtig heiß.

Nachts ist die Körpertemperatur im Schnitt ca. ein halbes Grad niedriger als tagsüber. Diese interne Klimaanlage hilft dir beim Einschlafen, fällt bei Hitze aber aus. Eine lauwarme Dusche simuliert diesen Effekt.

Feucht Lüften

Ein nasses Laken vor dem Fenster sorgt zusätzlich für weniger Licht, mehr kühle Luft im Schlafzimmer und hält die Luftfeuchtigkeit bei gesunden 40-60 %. Im Idealfall das Fenster zum Lüften erst öffnen, wenn die Außentemperatur unter der Schlafzimmer-Temperatur liegt.

Verlager dein Bett auf den Boden oder in einen anderen Raum

Lauwarme Dusche, Lüften, geschlossene Rollos am Tag, die richtige Gestaltung der Umgebung, lauwarmes Trinken und die kalte Decke helfen alles nicht gegen sommerliche Temperaturen in der Nacht?

Dann ist es einen Versuch wert, das Bett auf den Boden zu verlagern. Hitze steigt ja bekanntlich nach oben. Auch die Nacht bei großer Hitze in einem kühleren Raum zu verbringen, kann ausnahmsweise helfen.

Fazit

Es gibt nicht DAS Wundermittel zum Schlafen bei Hitze. Stattdessen verhilft die Kombination verschiedener kleiner Tricks zu erholsamen Schlaf in tropischen Nächten.

Und: Schwere Abendessen und Alkohol sind ein No-Go.