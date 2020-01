Combat 18: So ticken die Mitglieder des Rechtsterror-Netzwerks

Gewaltbereit und Waffenaffin

"Combat 18", das heißt übersetzt "Kampfgruppe Adolf Hitler". Die 18 steht für den ersten und achten Buchstaben des Alphabets: A und H. Die Initialen von Adolf Hitler. Anfang der 90er Jahre in England gegründet, erlangten sie schnell Kultstatus in der rechtsextremen Szene. Mehrere Bombenanschläge mit Toten in London Ende der 90er-Jahre werden mit dem Netzwerk in Verbindung gebracht.

NRW -Innenminister Herbert Reul beschreibt das Rechtsterror-Netzwerk so: " Bei Anhängern von Combat 18 ist von einer Waffenaffinität und einer individuellen Gewaltbereitschaft auszugehen. (...) Die Vereinigung hat eine nationalsozialistische, eine rassistische, fremdenfeindliche und antisemitische Ideologie. "

Schießtraining im Ausland

Wie gefährlich die Gruppierung ist, zeigt ein Vorfall aus dem Jahr 2017. An der deutsch-tschechischen Grenze stoppt die GSG 9 eine Gruppe Combat 18-Mitglieder auf der Rückkehr von einem Schießtraining in Tschechien. Bei zwei Extremisten finden sie scharfe Munition. Nach WDR -Informationen machen Rechtsextreme weiter solche Schießtrainings, auch Extremisten aus NRW.

Robin S. hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er "Combat 18"-Anhänger ist. Auf vielen rechtsextremen Demos hat er Symbole des Netzwerks offen zur Schau gestellt. Auch bei der Europawahl-Abschlusskundgebung der rechtsextremen Splitterpartei "Die Rechte" Ende Mai.

