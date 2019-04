Mehr als 30.000 gehörlose Menschen in Deutschland tragen ein Cochlea-Implantat (CI). Mit einer Elektrode, die ins Innenohr eingesetzt wird, ermöglicht das Gerät, dass diese Menschen wieder hören können. Werden die Implantate früh genug eingesetzt, können Kinder sprechen lernen, wie Menschen, die nicht gehörlos geboren wurden.

Auf den ersten Blick birgt ein Implantat nur Vorteile. Trotzdem haben sich in den sozialen Medien viele Kritiker zu Wort gemeldet, nachdem der WDR in der vergangenen Woche über einen solchen Fall berichtete.

Sie weisen auf mögliche Gefahren der Operation hin. Dazu können unter anderem gehören: Schwindel, Tinnitus, Hirnhautentzündung, Hirnwasseraustritt und Gesichtsnervenschädigung.

Die Ärzte würden die Patienten oder deren Eltern zudem nicht ausreichend über die Risiken aufklären.

Aufklärung vor der Operation

Die OP zum Einsetzen des Implantats ist auch mit Risiken verbunden

Dem widerspricht Prof. Thomas Klenzner, Leiter des Hörzentrums an der Uniklinik Düsseldorf. " Es gibt ausführliche Aufklärungsgespräche vor einer CI -Versorgung ", sagt der Mediziner. Zudem werde " in der hörpädagogischen Aufklärung den interessierten Eltern sowohl ein Weg mit, als auch ein möglicher Weg ohne CI-Versorgung des Kindes sachlich erläutert ", so Klenzner.