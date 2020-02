Clubsterben in NRW: Auch der Bundestag diskutiert

" Bislang sind wir im Baurecht auf einer Ebene mit Bordelle und Spielhallen ", bemängelt die Krefelderin Heike Schätze, Vorsitzende des Veranstalter-Verbands Live-Initiative NRW .

Vorwurf: Fehlende Wertschätzung

Es fehle an rechtlicher Wertschätzung, so Schätze. Anders als in den meisten Diskotheken würden in vielen Clubs nicht bloß Songs abgespielt, sondern mühevoll kuratierte Konzerterlebnisse kreiert.