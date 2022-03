Diskotheken in NRW haben wieder geöffnet

" Die Vorfreude war sehr groß. Wir haben lange genug darauf gewartet ", sagt Jan, der mit seinen Freunden in den Dortmunder Weinkeller gekommen ist. Seit Anfang Dezember mussten die jungen Männer aufs Feiern in der Disko verzichten. Etwas mit Freunden zu unternehmen, sei in dieser Zeit nicht leicht gewesen, erzählen sie.

Dortmunder Jugendliche feiern die Wiedereröffnung vom Dortmunder Weinkeller.