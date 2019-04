Elektrobusse und Tempolimit auf dem Rhein

In diesen Kommunen setzt man eher auf Alternativen, von denen eine ganze Reihe aufgelistet werden: Umweltspuren für Busse und Ausbau der Fahrradwege etwa in der Landeshaupstadt, in Köln weniger Reise- und mehr E-Busse, dazu vielleicht ein Tempolimit für Schiffe auf dem Rhein. Und in Essen könnte das Parken teurer werden: Das Parkraumbewirtschaftungskonzept jedenfalls wird überarbeitet.

Die City-Maut als eine Möglichkeit

Der Deutsche Städtetag setzt ebenfalls auf ein Maßnahmenbündel. Die " Zufahrtsgebühr ", wie sie offiziell heißt, sei nur eine Möglichkeit. Genau so gut kämen aber auch ein Bürgerticket oder eine Nahverkehrsabgabe in Frage. Hauptgeschäftsführer Dedy: " Entscheidend ist die Akzeptanz in der Bevölkerung. "

Angst vor der Konkurrenz auf der grünen Wiese

Der Städte- und Gemeindebund dagegen lehnt eine City-Maut entschieden ab. So etwas komme " allenfalls für Megastädte, wie sie in Deutschland kaum zu finden sind, in Betracht ", so Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg.

Auch die Einzelhandelsverbände tun sich schwer mit einer City-Maut. Ihr Gegenargument: Die Konkurrenz durch die Einkaufszentren auf der grünen Wiese könnte noch stärker werden, wenn die Autos aus der City verbannt werden.