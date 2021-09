Christo in Paris: Der "Kunst"-Stoff aus NRW

Doch seit 1994 mischt die Firma Setex auch in der Kunst mit: für verschiedene Projekte des im Mai 2020 verstorbenen Künstlers Christo hat der Textilbetrieb das Verhüllungsmaterial hergestellt. Nach dem verhüllten Reichstag in Berlin und den Floating Peers in Italien haben die Münsterländer nun auch das blau-graue Gewebe aus Polypropylen für Paris gefertigt. 25.000 Quadratmeter Stoff haben sich von Greven auf den Weg nach Paris gemacht. " Brandsicher musste der Stoff auf jeden Fall sein, erst recht nach dem katastrophalen Brand in Notre Dame ", erklärt de Geschäftsführer Carsten Heumer. Dafür musste das Gewebe speziell beschichtet werden.

Geschäftsführer der Firma Setex Carsten Heumer aus Greven

" Normalerweise spielt die farbliche Gestaltung der technischen Stoffe zum Beispiel für die Automobilbranche bei uns eine untergeordnete Rolle " so Heumer. Bei den Christo-Kunstwerken sieht das natürlich anders aus: Farbe und Haptik sind zwei der ganz besonderen Merkmale. Sogar eine neue Webmaschine hat die Firma für den Spezialauftrag angeschafft. Mit dem Ergebnis war Christo überaus zufrieden und die Menschen in Paris, deren Blick sich schon seit Tagen auf den Triumphbogen richtet, auch. Sie bewundern das Kunstwerk, das in immer anderen Farben schimmernd.

Webmaschine der Firma Setex aus Greven